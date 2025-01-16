Частный самолёт и кортеж: Жену Зеленского сняли на горнолыжном курорте в Швейцарии

Недавно Елена Зеленская вызвала оживленные обсуждения среди украинцев в Сети, пожаловавшись на действия России в Запорожской области. Сообщение об этом появилось на её странице в соцсети Х. Она убеждена, что мировое сообщество недостаточно помогает Киеву.