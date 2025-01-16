Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в США

Одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который долгое время остается богатейшим человеком мира с состоянием $450 млрд. Поддержку республиканцу выразили также глава Meta (признана экстремистской организаций и запрещена в России) Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.