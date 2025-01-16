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Байден в прощальном обращении заявил о зарождении олигархии в США

Власть в США концентрируется «в руках очень небольшого числа сверхбогатых людей», это опасная тенденция, заявил президент Джо Байден в своем прощальном обращении к стране, трансляция шла на YouTube.

Источник: AP 2024

«Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также справедливому шансу преуспеть для каждого», — сказал Байден.

Президент рассказал, что беспокойство вызывает «потенциальный рост технологически-промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность для нашей страны». «Мы должны реформировать налоговый кодекс, не предоставляя миллиардерам самые большие налоговые льготы, а заставляя их начать платить свою справедливую долю», — продолжил Байден. Он призвал контролировать «темные деньги» — скрытое финансирование избирательных кампаний.

Президент выразил обеспокоенность в отношении распространения дезинформации, отсутствия проверки фактов в соцсетях и «краха свободной прессы»: «Американцы оказываются погребенными под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью».

Следующим президентом США станет Дональд Трамп, инаугурация состоится в понедельник, 20 января. Его состояние к концу прошлого года достигло $7 млрд.

Одним из главных спонсоров и наиболее заметным сторонником Трампа стал миллиардер Илон Маск, который долгое время остается богатейшим человеком мира с состоянием $450 млрд. Поддержку республиканцу выразили также глава Meta (признана экстремистской организаций и запрещена в России) Марк Цукерберг и глава Amazon Джефф Безос.

Байден Джо