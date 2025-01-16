Чехия получила компенсацию в $15,2 миллиона от ЕС за поставки оружия ВСУ

С начала конфликта на Украине Чехия получила из EPF более 730 миллионов крон (около 29,8 миллиона долларов). По информации министра обороны Яны Черноховой, с 2022 года республика поставила Украине военные материалы на сумму 7,3 миллиарда крон (около 300 миллионов долларов). Она подчеркнула, что поддержка Украины будет продолжаться, а возмещение расходов со стороны ЕС позволяет Чехии закупать новую технику, не снижая своей обороноспособности.