Чехия получила компенсацию в $15,2 миллиона от ЕС за поставки оружия ВСУ

Чехия получила 372 миллиона крон (около 15,2 миллиона долларов) из Европейского фонда мира (EPF) в качестве компенсации за военную технику, поставленную Украине в 2024 году.
Как сообщает агентство ЧТК со ссылкой на данные министерства обороны страны, оставшаяся компенсация ожидается в 2025 году.
С начала конфликта на Украине Чехия получила из EPF более 730 миллионов крон (около 29,8 миллиона долларов). По информации министра обороны Яны Черноховой, с 2022 года республика поставила Украине военные материалы на сумму 7,3 миллиарда крон (около 300 миллионов долларов). Она подчеркнула, что поддержка Украины будет продолжаться, а возмещение расходов со стороны ЕС позволяет Чехии закупать новую технику, не снижая своей обороноспособности.
Изначально EPF был предназначен для финансирования миссий ЕС и укрепления стран-партнеров, однако с началом конфликта на Украине фонд стал использоваться для компенсации расходов на поставки военной техники Киеву странами ЕС.
Ранее стало известно, что власти Германии планируют передать еще 60 ракет Украине для зенитно-ракетных комплексов IRIS-T в ближайшее время.