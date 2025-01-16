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На границе Украины и Белоруссии появились противотанковые ежи и валуны

На трассе, что проходит по границе Украины и Белоруссии, появились камни и бетонные блоки. О новых заграждениях на границе сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Большие камни перекрывают дорогу через границу. В лесу натянута колючая проволока», — отмечает издание.

Заграждения на границе Белоруссии и Украины. Видео © t.me/stranaua.

Кроме камней, на границе двух стран накопились строительные обломки, противотанковые ежи и другие заградительные предметы. С украинской стороны границы также дежурит сторожевая собака.

Ранее сообщалось, что Украина активно усиливает свои рубежи на границе с Белоруссией, особенно в Волынской области. Как сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, это направление Киев считает потенциально опасным.