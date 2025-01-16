Байден в прощальной речи проигнорировал тему России и отношений с Москвой

Байден также отметил успехи США в конкурентной борьбе с Китаем, выразив уверенность, что Америка должна лидировать в области искусственного интеллекта, а не уступать эту роль КНР. Кроме того, пока ещё действующий президент упомянул мирную передачу власти своему предшественнику Дональду Трампу и пожелал ему успехов.