Байден в прощальной речи проигнорировал тему России и отношений с Москвой

Вместо этого американский лидер акцентировал внимание на достижениях своей администрации. Он заявил, что его команда разработала и согласовала план действий по Газе, а также подчеркнул укрепление НАТО и сохранение «свободной Украины».
Байден также отметил успехи США в конкурентной борьбе с Китаем, выразив уверенность, что Америка должна лидировать в области искусственного интеллекта, а не уступать эту роль КНР. Кроме того, пока ещё действующий президент упомянул мирную передачу власти своему предшественнику Дональду Трампу и пожелал ему успехов.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден планирует уезжать из Белого дома в сопровождении нескольких грузовиков. В машины сложат все накопленные документы, в том числе секретные бумаги. Напомним, инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.