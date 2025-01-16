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Экс-депутат Мосийчук: жену Зеленского заметили на курорте в Швейцарии

Мосийчук пообещал предоставить больше информации о местонахождении Елены Зеленской.

Источник: Аргументы и факты

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил в своем Telegram-канале, что супругу Владимира Зеленского Елену видели на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

По его словам, это происходило на фоне боевых действий и обстрелов на Украине, в то время как глава киевского режима публично рассказывает о том, как его семья переживает военный конфликт вместе с народом.

Мосийчук опубликовал видео, где группа людей в аэропорту садится в автомобиль, утверждая, что среди них была Елена Зеленская.

Украинские власти опровергли эти сообщения, заверив, что супруга Зеленского на курорте не появлялась. Однако Мосийчук пообещал предоставить дополнительные сведения, включая детали об отеле и номерах, где, как он утверждает, остановились «влиятельные лица».

Ранее украинцы обрушились с гневными комментариями на супругу Владимира Зеленского Елену после ее жалобы на удар ВС России по Запорожской области. В своей публикации Зеленская отметила, что мир прилагает недостаточно усилий, чтобы остановить Россию.