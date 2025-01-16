Джо Байден призвал к изменению конституции США из-за Дональда Трампа

6 января 2021 года сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на акцию в его поддержку, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению коллегией выборщиков итогов голосования. Конгрессмены-демократы тогда обвинили господина Трампа в подстрекательстве к мятежу и дважды пытались подвергнуть его импичменту, хотя к тому времени он уже передал полномочия господину Байдену. Дональд Трамп был оправдан Сенатом.