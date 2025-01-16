Джо Байден призвал к изменению конституции США из-за Дональда Трампа

«Нам нужно внести поправку, чтобы четко дать понять, что ни у кого нет иммунитета от преступлений, совершенных в период пребывания у власти», — заявил Байден (цитата по ТАСС). По его словам, президентская власть в США «не является абсолютной и не должна такой быть».
Представитель Демократической партии США Джо Байден на выборах 2020 года одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом, который тогда добивался переизбрания. Поражение политик не признал и оспаривал результаты голосования.
6 января 2021 года сторонники республиканца, собравшиеся в Вашингтоне на акцию в его поддержку, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению коллегией выборщиков итогов голосования. Конгрессмены-демократы тогда обвинили господина Трампа в подстрекательстве к мятежу и дважды пытались подвергнуть его импичменту, хотя к тому времени он уже передал полномочия господину Байдену. Дональд Трамп был оправдан Сенатом.
В июле 2024 года Верховный суд США постановил, что у президентов есть иммунитет в отношении всех официальных действий. Суд не дал четкого определения, оставив это на усмотрение суда более низкого уровня.