Байден заявил об угрозе демократии США со стороны олигархии

«Сегодня в Америке формируется олигархия. Её значительное богатство, мощь и влияние ставят под угрозу нашу демократию», — подчеркнул он.
Кроме этого, олигархия представляет опасность для наших основных прав и свобод, добавил пока ещё действующий президент.
В прощальной речи Байден обошёл стороной вопрос отношений с Россией. Вместо этого он сосредоточился на продвижении достижений своей администрации. Глава Белого дома отметил успехи США в соревновании с Китаем, заявив, что Америка должна занимать передовые позиции в сфере искусственного интеллекта, не уступая их КНР.