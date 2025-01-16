Байден заявил об угрозе демократии США со стороны олигархии

В прощальной речи Байден обошёл стороной вопрос отношений с Россией. Вместо этого он сосредоточился на продвижении достижений своей администрации. Глава Белого дома отметил успехи США в соревновании с Китаем, заявив, что Америка должна занимать передовые позиции в сфере искусственного интеллекта, не уступая их КНР.