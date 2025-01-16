Действующий американский лидер Джо Байден заявил, что жители Соединённых Штатов почувствуют результаты его работы через «десятилетия».
Заявление прозвучало в ходе прощального телеобращения к американцам.
«На то, чтобы почувствовать влияние того, чего нам сообща удалось достичь, уйдёт время, но зерна посеяны, и они прорастут и зацветут в следующие десятилетия», — сказал 82-летний Байден.
Он также отметил, что одной из его заслуг является создание 17 миллионов новых рабочих мест. Кроме того, демократ добавил, что «расширил» доступ населения США к здравоохранению.
Инаугурация избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа состоится 20 января текущего года.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что глава Госдепа Соединённых Штатов Энтони Блинкен стал самым настоящим военным преступником. Он уточнил, что Блинкен воспользовался слабоумием Байдена.