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Байден предложил изменить конституцию США

Джо Байден в прощальном обращении к нации предложил внести поправки в конституцию США, чтобы убрать иммунитет лидера государства от ответственности за преступления, совершённые в период его полномочий. Пока ещё действующий глава Белого дома подчеркнул, что ни один человек, включая президента, не должен быть выше закона, и предложил внести соответствующие изменения в главный документ страны.

Источник: Life.ru

Американский лидер также затронул тему политической коррупции. Он выразил мнение, что важно покончить с практикой скрытого финансирования избирательных кампаний, которое подрывает доверие к демократическому процессу.

Обращение Байдена транслировалось на ведущих телеканалах США и стало его финальной речью перед уходом с поста.

Ранее Life.ru сообщал, что Джо Байден, выступая с прощальной речью к нации, не затронул тему российско-американских отношений. Вместо этого американский лидер акцентировал внимание на достижениях своей администрации.