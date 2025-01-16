Депутаты краевого парламента проверяют социально значимые объекты

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Галина Ампилогова побывала с рабочим визитом в городе Назарово и посетила школы, которые сейчас находятся на капитальном ремонте. Четыре назаровские школы сейчас закрыты на капитальный ремонт. Работы на всех объектах выполняет один подрядчик. Результаты госэкспертизы пока получены только на школу № 11. На завершение ремонта потребуется еще около 50 млн рублей. Не исключено, что и другие объекты потребуют дополнительного финансирования. При этом завершить ремонт во всех зданиях необходимо до 1 сентября текущего года.