Депутаты краевого парламента проверяют социально значимые объекты

Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Галина Ампилогова побывала с рабочим визитом в городе Назарово и посетила школы, которые сейчас находятся на капитальном ремонте. Четыре назаровские школы сейчас закрыты на капитальный ремонт. Работы на всех объектах выполняет один подрядчик. Результаты госэкспертизы пока получены только на школу № 11. На завершение ремонта потребуется еще около 50 млн рублей. Не исключено, что и другие объекты потребуют дополнительного финансирования. При этом завершить ремонт во всех зданиях необходимо до 1 сентября текущего года.
Галина Ампилогова отмечает, что продолжит внимательно следить за работами на объектах образования: «Мы продолжим партийный контроль за капитальными ремонтами школ, будем работать с подрядчиками, следить за качеством и сроками в рамках нашей партийной народной программы».
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Дмитриев продолжает работать над пешеходной доступностью пансионата «Солнечный» в Красноярске.
«Сотрудники Левобережного ДРСП установили поручни с одной стороны. Для продолжения работ пригласили жителя пансионата для консультации, чтобы расстояние между поручнями было удобным для передвижения. Благодарю Владимира Горькова за помощь. Может быть, это и мелочи, но позволят половине жителей пансионата беспрепятственно выходить на улицу», — рассказал парламентарий после проверки.
Отметим, строительство и ремонты социально значимых объектов выполняются в рамках народной программы «Единой России» и контролируются в «партийных десантах» депутатами всех уровней.