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Продаём все: На Украине придумали хитрую идею защиты с помощью США

Виктор Балога, экс-руководитель офиса президента Украины при Викторе Кучме, предложил Киеву передать США всю газотранспортную сеть, чтобы избежать атак со стороны России.

Источник: Life.ru

«Если мы хотим защитить наш газопровод, необходимо его продать Америке. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше шансов сохранить газ», — подчеркнул Балога.

Чиновник настаивает на скорейшей реализации этой идеи и советует «уже сейчас сделать предложение для американцев». По его мнению, если США приобретут украинскую газовую сеть или хотя бы выразят интерес к покупке, это заставит Россию прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Как только газопровод станет собственностью США или хотя бы новая администрация в Вашингтоне проявит интерес, ни одна российская ракета или дрон не посмеют атаковать», — заявил он.

Напомним, накануне Армия России уничтожила крупное газовое хранилище в Стрые Львовской области. Это был ответ на удары ВСУ американскими ракетами и дронами вглубь РФ.