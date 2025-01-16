Продаём все: На Украине придумали хитрую идею защиты с помощью США

Чиновник настаивает на скорейшей реализации этой идеи и советует «уже сейчас сделать предложение для американцев». По его мнению, если США приобретут украинскую газовую сеть или хотя бы выразят интерес к покупке, это заставит Россию прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.