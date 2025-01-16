Продаём все: На Украине придумали хитрую идею защиты с помощью США

«Если мы хотим защитить наш газопровод, необходимо его продать Америке. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше шансов сохранить газ», — подчеркнул Балога.
Чиновник настаивает на скорейшей реализации этой идеи и советует «уже сейчас сделать предложение для американцев». По его мнению, если США приобретут украинскую газовую сеть или хотя бы выразят интерес к покупке, это заставит Россию прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.
«Как только газопровод станет собственностью США или хотя бы новая администрация в Вашингтоне проявит интерес, ни одна российская ракета или дрон не посмеют атаковать», — заявил он.
Напомним, накануне Армия России уничтожила крупное газовое хранилище в Стрые Львовской области. Это был ответ на удары ВСУ американскими ракетами и дронами вглубь РФ.