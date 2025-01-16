Адвокат Юн Сок Ёля: президент будет участвовать в дальнейшем допросе

Согласно сообщениям Yonhap, передвижения президента между резиденцией, следственным управлением и изолятором осуществлялись под усиленной охраной. Во время допроса здание находилось под контролем телохранителей. Сам Юн Сок Ёль ранее заявил, что решение явиться на допрос было принято им лично.