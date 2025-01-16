Адвокат Юн Сок Ёля: президент будет участвовать в дальнейшем допросе

По его словам, президент уже дал исчерпывающие пояснения в ходе 10-часового допроса накануне, и дальнейшие допросы считаются ненужными.
После ареста 15 января по обвинению в мятеже Юн Сок Ёль провел ночь в следственном изоляторе. Допрос, запланированный на вторую половину дня, был перенесен по просьбе стороны защиты, которая ранее также добивалась изменения времени утреннего дознания.
Согласно сообщениям Yonhap, передвижения президента между резиденцией, следственным управлением и изолятором осуществлялись под усиленной охраной. Во время допроса здание находилось под контролем телохранителей. Сам Юн Сок Ёль ранее заявил, что решение явиться на допрос было принято им лично.
Ранее сообщалось, как житель Республики Корея поджег себя возле офиса Управления антикоррупционных расследований, куда на допрос был доставлен президент Юн Сок Ёль.