Путин присвоил Миассу звание «Город трудовой доблести»

В документе говорится, что звание городу присвоили «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне», а также обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции и за проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Помимо Миасса, городами трудовой доблести стали Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий и Салехард.