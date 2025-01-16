Путин присвоил Миассу звание «Город трудовой доблести»

Миасс в Челябинской области удостоен звания «Город трудовой доблести». Соответствующий указ президента России Владимира Путина 15 января появился на официальном портале правовых актов.
В документе говорится, что звание городу присвоили «за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне», а также обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции и за проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Помимо Миасса, городами трудовой доблести стали Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий и Салехард.
Губернатор Алексей Текслер поздравил жителей Миасса и отметил, что присвоение звания — достойная оценка вклада горожан и предприятий в общее дело в годы Великой Отечественной войны.
«Символично, что это решение принято в год юбилея Великой Победы. Действительно, Миасс многое сделал для победы. Сюда было эвакуировано большое число предприятий, начал работу знаменитый автомобильный завод “Урал”. Жители Миасса внесли достойный вклад в разгром врага. И сегодня Миасс многое делает для победы», — отметил Текслер.
Добавим, что ранее аналогичные звания получили Златоуст, Челябинск и Магнитогорск.