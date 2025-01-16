WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срока

Байден сделал такое заявление в интервью 8 января, когда журналист спросил, мог ли он одержать победу на президентских выборах, если бы остался в гонке, на что президент ответил: «Самонадеянно так говорить, но я думаю, да». Спустя несколько дней он снова высказался на ту же тему: «Я думаю, я бы победил Трампа, мог бы победить Трампа, и я думаю, что Камала могла бы победить Трампа». По данным WSJ, Байден не считает свою позицию критикой Харрис.
Приближенные к Харрис рассказали изданию, что комментарии Байдена демонстрируют «одностороннюю лояльность» между ними. Издание напоминает, что Харрис не дистанцировалась и не критиковала Байдена на протяжении всего его срока и не стала этого делать, даже когда стала кандидатом в президенты. Она открыто поддержала Байдена после его неуверенного выступления на дебатах, а также после публикации отчета спецпрокурора, усилившего опасения насчет когнитивных способностей главы государства.
Рабочие отношения Байдена и Харрис с годами стали более теплыми, но после выборов проявились признаки отдаления, заметило издание: на похоронах экс-президента Джимми Картера в январе Харрис и ее супруг немного общались с четой Байден, сидящей рядом, «оба смотрели вперед с каменными лицами».
По данным газеты, вице-президент не исключает своего участия в выборах губернатора Калифорнии в 2026 году, а также еще одной президентской кампании в 2028-м. Об этом также писало Politico. По мнению уходящего американского лидера, Харрис способна вновь баллотироваться в президенты США в 2028 году, но решение остается за ней.
Камала Харрис стала кандидатом в президенты на выборах 2024 года меньше чем за сто дней до дня голосования, после снятия с гонки Байдена. Она уступила Трампу, который получил 312 голосов выборщиков из необходимых 270. У Харрис — 226 голосов. 6 января конгресс объявил республиканца победителем. Он вступит в должность 20 января и станет 45-м и 47-м президентом США.
Байден в своем прощальном обращении заявил, что обеспечил избранному президенту мирную передачу власти.
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