WSJ узнала, чем Байден огорчил Харрис в последние дни срока

Байден сделал такое заявление в интервью 8 января, когда журналист спросил, мог ли он одержать победу на президентских выборах, если бы остался в гонке, на что президент ответил: «Самонадеянно так говорить, но я думаю, да». Спустя несколько дней он снова высказался на ту же тему: «Я думаю, я бы победил Трампа, мог бы победить Трампа, и я думаю, что Камала могла бы победить Трампа». По данным WSJ, Байден не считает свою позицию критикой Харрис.