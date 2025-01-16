Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты Шавкат Мирзиёев провел переговоры с Вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Стороны высоко оценили результаты состоявшихся ранее переговоров на высшем уровне, по итогам которых узбекско-эмиратские отношения были выведены на уровень стратегического партнерства.
Также они с удовлетворением отметили активные контакты и плодотворное взаимодействие в сферах повышения эффективности госуправления и подготовки управленческих кадров.
Одна из достигнутых договоренностей касалась разработки и реализации новых проектов в области высоких технологий, цифровизации, развития инфраструктуры и других перспективных направлениях.
Глава РУз выразил заинтересованность в тесном сотрудничестве с эмиратскими партнерами в области искусственного интеллекта в Узбекистане.
«Особое внимание уделено внедрению передовых решений Дубая в сферу градостроительства, в том числе в рамках создания современной инфраструктуры в Новом Ташкенте».
Стороны договорились продолжить активный диалог и наращивать сотрудничество по всем направлениям практического взаимодействия.
Также глава Узбекистана встретился с Вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мансуром Аль Нахайяном.
Особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций.
«Отмечена важность продвижения проектов кооперации по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, энергетики, горнодобывающей промышленности, градостроительства, цифровизации и других. В качестве перспективного направления обозначена реализация совместных проектов и программ в области искусственного интеллекта, в том числе по подготовке профильных специалистов», — говорится в сообщении.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахаяна 13 — 16 января находился в этой стране с официальным визитом.
За это время он провел плодотворные переговоры с Президентом ОАЭ Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахаяном и встречи с руководителями ведущих госорганизаций, компаний и банков этой страны.
По итогам переговоров принят солидный пакет двусторонних документов, в числе которых Декларация об установлении стратегического партнерства.
Глава республики также принял участие в церемониях открытия Международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» и награждения премией Шейха Заида в области устойчивого развития, выступил с рядом важных инициатив на пленарной сессии саммита.
По завершении мероприятий визита Шавкат Мирзиёев вернулся в Ташкент.