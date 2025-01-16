Мирзиёев встретился с вице-президентом, премьер-министром ОАЭ — что обсудили

«Отмечена важность продвижения проектов кооперации по развитию жилищной и транспортной инфраструктуры, энергетики, горнодобывающей промышленности, градостроительства, цифровизации и других. В качестве перспективного направления обозначена реализация совместных проектов и программ в области искусственного интеллекта, в том числе по подготовке профильных специалистов», — говорится в сообщении.