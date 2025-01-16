Политик обвинил НАТО в попытках развязать третью мировую войну через Румынию

«Господин Рютте, глава НАТО, попытался навязать свои правила и развязать третью мировую войну в регионе Украины посредством, в частности, Румынии», — сказал он в эфире подкаста американского блогера и журналиста Алекса Джонса в социальной сети Х (бывш. Twitter).
Джорджеску также указал на раскол внутри самого альянса, который не может выбрать между «европейским крылом» и «независимостью [избранного президента США] Дональда Трампа».
15 января военный аналитик Вадим Мингалев заявил, что Рютте призвал альянс готовиться к войне для демонстрации поддержки Украины и успокоения Киева.
Соответствующее заявление генсек блока сделал ранее в тот день. Он подчеркнул, что сейчас НАТО необходимо перейти на образ мышления военного времени. По словам генсека организации, для этого требуется увеличить расходы на оборону.
12 января Джорджеску заявлял, что базу НАТО в Румынии могут использовать для начала войны против РФ. По его словам, молчание США и их стран-союзников по поводу происходящего в Румынии показывает их полное непонимание ситуации.
В марте румынское телевидение сообщило, что на территории государства появится крупнейшая в Европе военная база НАТО. Она может быть развернута к 2040 году после расширения 57-й авиабазы Военно-воздушных сил (ВВС) страны имени Михаила Когэлничану.