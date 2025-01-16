В Минобороны РФ рассказали, в каких городах пройдут военные парады 9 мая

Участники заседания обсудили подготовку празднования 80-летия Великой Победы. Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов войдут участники специальной военной операции.
Как говорится в справочных материалах российского военного ведомства, военные парады пройдут «в городах-героях Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске, Севастополе, Керчи и Мурманске, а также в городах Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Симферополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске».
«Как и в прошлые юбилейные годы, в военных парадах предусмотрена историческая часть. Она будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, стрелковым вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной, а также — механизированные колонны исторической военной техники», — сообщил Андрей Белоусов.
Торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах.