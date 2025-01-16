В Минобороны РФ рассказали, в каких городах пройдут военные парады 9 мая

Участники заседания обсудили подготовку празднования 80-летия Великой Победы. Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще в восьми городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов войдут участники специальной военной операции.