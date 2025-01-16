Сенат освободил от должности судьи министра юстиции Ерлана Сарсембаева

Трудовой путь: С 2002 по 2005 год — консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра РК. 2005−2011 годы — заместитель заведующего отделом, заведующий отделом Аппарата сената парламента РК. С 2011 по 2016 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК. 2016−2017 годы — заведующий отделом Аппарата сената парламента РК. С 2017 по 2019 год — заместитель руководителя Аппарата сената парламента РК. С 2019 по 2022 год — заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.