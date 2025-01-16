Сенат освободил от должности судьи министра юстиции Ерлана Сарсембаева

«Ерлан Сарсембаев указом президента Казахстан был назначен министром юстиции. В соответствии с конституционным законом о конституционном суде Республики Казахстан и регламентом сената нам необходимо принять постановление о прекращении его полномочий в качестве судьи конституционного суда», — заявил спикер сената Маулен Ашимбаев.
Комитет по конституционному законодательству судебной системе в своем заключении также рекомендовал сенату прекратить полномочия Сарсембаева в качестве судьи. Депутаты проголосовали за.
Отметим, судьей Конституционного суда Сарсембаев являлся с января 2023 года. Согласно официальной информации, Ерлан Сарсембаев родился в 1975 году. Окончил Алматинский институт энергетики и связи, Гуманитарный университет имени Динмухамеда Кунаева.
Трудовой путь: С 2002 по 2005 год — консультант, заведующий сектором Канцелярии премьер-министра РК. 2005−2011 годы — заместитель заведующего отделом, заведующий отделом Аппарата сената парламента РК. С 2011 по 2016 год служил на руководящих должностях в органах национальной безопасности РК. 2016−2017 годы — заведующий отделом Аппарата сената парламента РК. С 2017 по 2019 год — заместитель руководителя Аппарата сената парламента РК. С 2019 по 2022 год — заведующий отделом Аппарата сената парламента РК.