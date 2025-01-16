Трассу на украинско-белорусской границе завалили валунами

Ранее в августе того же года белорусский президент Александр Лукашенко приказал усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском направлениях после уничтожения дронов над территорией страны. Он обвинил Украину в нарушении воздушного пространства республики и предупредил, что «без ответа любые провокации не останутся».