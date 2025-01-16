AP: премьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев

The Guardian пишет, что Кир Стармер объявит о предоставлении Киеву £40 млн на восстановление экономики. Это его первая поездка на Украину с момента вступления в должность в июле. До этого он посещал страну в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Также, будучи премьером, он уже дважды провел телефонные переговоры с Зеленским.