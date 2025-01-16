Беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области. Военная операция, день 1058-й

над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что большая часть БПЛА в регионе атаковали нефтебазу, она загорелась. Джо Байден в своей прощальной речи заявил, что за время своего срока он укрепил НАТО и помог сохранить свободу Украины. «Страна.ua» пишет, что на белорусско-украинской границе появились валуны, противотанковые ежи, колючая проволока и строительный мусор. «Газета.Ru» ведет хронику событий.