Вице-спикер парламента Словакии: Зеленский превращает политику в театр

— За этим мы и здесь. Позиция Словакии обусловлена историей. У нас много общего с Россией: общая история борьбы против фашизма, мы славянские народы, у нас почти одинаковые государственные флаги, одинаковые цвета. У кого другого должны быть хорошие отношения, как не у нас? В период с 2016 по 2020 год как председатель парламента я наносил много визитов, и я всегда был убежден, что надо укреплять отношения. Конечно, это не только энергетические и экономические связи — у вашего народа прекрасные книги, культура. Я это понял и сейчас в Большом театре. Что отличает словаков и русских от Запада — это эмоции, чувства и сердце. Меня зовут Данко, как героя [Максима] Горького (из рассказа «Старуха Изергиль» — прим. ТАСС). Я часто это использовал в качестве примера, когда общался с разными политиками, потому что я и впрямь это чувствовал в общении с русскими. На Западе вы не найдете такой книжный магазин, как я вчера здесь видел, такие собрания книг.