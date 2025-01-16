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Куйвашев поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний

Губернатор подчеркнул, что из-за теплой зимы к обустройству купелей необходимо подойти с особой ответственностью.

Источник: AP 2024

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний. Такую задачу глава региона поставил перед управляющими округами и министерством общественной безопасности на заседании правительства, которое прошло 16 января.

Куйвашев отметил, что в этом году на Урале довольно теплая зима, а значит лед на многих водоемах тонкий и хрупкий.

«Поэтому к обустройству купелей и организации крещенских купаний необходимо подойти с особой ответственностью, — подчеркнул губернатор. — Органы местного самоуправления должны провести разъяснительную работу с жителями о недопустимости использования несанкционированных прорубей и о правилах безопасного выхода на лед».

Держать ситуацию на постоянном контроле поручено министерству общественной безопасности региона.