Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний. Такую задачу глава региона поставил перед управляющими округами и министерством общественной безопасности на заседании правительства, которое прошло 16 января.
Куйвашев отметил, что в этом году на Урале довольно теплая зима, а значит лед на многих водоемах тонкий и хрупкий.
«Поэтому к обустройству купелей и организации крещенских купаний необходимо подойти с особой ответственностью, — подчеркнул губернатор. — Органы местного самоуправления должны провести разъяснительную работу с жителями о недопустимости использования несанкционированных прорубей и о правилах безопасного выхода на лед».
Держать ситуацию на постоянном контроле поручено министерству общественной безопасности региона.