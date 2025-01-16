Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ

Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил в среду на брифинге, что в ходе визита в Москву обсуждал с Минэнерго России вопросы возобновления поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей республики и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена — это будет «гуманитарный газ».