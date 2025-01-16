Эксперт рассказал, как Приднестровье может получить российский газ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Приднестровье может получить российский газ по «Турецкому потоку» через Турцию и транзитом по территории Болгарии, Румынии, Украины и правобережной Молдавии — маршрут сложный и потребует согласования со всеми этими странами, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Приднестровский лидер Вадим Красносельский заявил в среду на брифинге, что в ходе визита в Москву обсуждал с Минэнерго России вопросы возобновления поставок газа в республику. Технические детали не уточнены, но по словам Красносельского, подача газа для нужд жителей республики и работы промышленных предприятий вскоре будет восстановлена — это будет «гуманитарный газ».
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами «Молдовагаза» в адрес «Газпрома». В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«Если речь идет о российском газе, то есть всего два варианта: возобновление украинского транзита по традиционному маршруту до ГИС “Гребеники”, либо поставка по “Турецкому потоку” и дальнейший транзит по территории пяти стран — Турции, Болгарии, Румынии, Украины (двум коротким участкам в Одесской области) и правобережной Молдавии. Маршрут дорогой, сложный и требует согласования со всеми указанными странами, включая Украину».
Если речь о закупке газа в Европе по каким-то обменным схемам, то возможны также поставки из Украины через ГИС «Алексеевка» на северо-западе Молдавии и из Румынии по газопроводу Яссы — Унгены, добавил эксперт. «В обоих случаях Приднестровье окажется в большой зависимости от Кишинева», — подчеркнул он.