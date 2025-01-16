Волгоградцам рассказали о новых законах в сфере предпринимательства

Так, с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль увеличена на 25%, для фирм некоторых отраслей введен инвестиционный налоговый вычет, а порог дохода для применения УСН вырос до 450 млн рублей. НДС был введен для малых и средних предприятий на «упрощенке» с годовым доходом свыше 60 млн рублей, а также начала действовать многоуровневая прогрессивная шкала ставок НДФЛ — от 13% и до 22%.