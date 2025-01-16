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Волгоградцам рассказали о новых законах в сфере предпринимательства

Нововведения затронули бизнес, налоги, порядок госзакупок, а также многое другое.

Источник: Freepik

Так, с 1 января 2025 года ставка налога на прибыль увеличена на 25%, для фирм некоторых отраслей введен инвестиционный налоговый вычет, а порог дохода для применения УСН вырос до 450 млн рублей. НДС был введен для малых и средних предприятий на «упрощенке» с годовым доходом свыше 60 млн рублей, а также начала действовать многоуровневая прогрессивная шкала ставок НДФЛ — от 13% и до 22%.

В госзакупках и закупках отдельных видов юрлиц были введены единые правила применения национального режима. Теперь правительство сможет устанавливать запрет, ограничение на приобретение импортных товаров, а также вводить преимущество для российской продукции.

Кроме того, произошла индексация ставок акцизов на квас, бестабачные никотинсодержащие смеси для нагревания и никотиновое сырье.

Помимо этого, заседания органов управления в АО и ООО теперь можно проводить в дистанционном режиме. Также был упрощен сбор первичной статистической отчетности для малых и средних предпринимателей, введен запрет на сбор иной отчетности, кроме сведений, входящих в состав административных данных.

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