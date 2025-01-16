Новая медаль к 80-летию Победы появится в Казахстане

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Министерством обороны подготовлен проект постановления Правительства «О проекте Указа Президента Республики Казахстан “О юбилейной медали в ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов”.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.
«Нормативный правовой акт разработан в целях торжественного чествования ветеранов и иных участников Великой Отечественной войны в Республике Казахстан», — отмечено в сообщении.
Проектом президентского указа учреждается юбилейная медаль, правила награждения и описание медали.
С полным текстом проекта постановления правительства можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 29 января 2025 года.