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Новая медаль к 80-летию Победы появится в Казахстане

Соответствующий проект указа президента республики уже подготовлен министерством обороны Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 янв — Sputnik. Министерством обороны подготовлен проект постановления Правительства «О проекте Указа Президента Республики Казахстан “О юбилейной медали в ознаменование 80-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов”.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

«Нормативный правовой акт разработан в целях торжественного чествования ветеранов и иных участников Великой Отечественной войны в Республике Казахстан», — отмечено в сообщении.

Проектом президентского указа учреждается юбилейная медаль, правила награждения и описание медали.

С полным текстом проекта постановления правительства можно ознакомиться на портале «электронного правительства» в разделе «Открытые НПА» до 29 января 2025 года.