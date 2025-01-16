Лукашенко обозначил четкие рамки для госинвестиций в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января, в среду, во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, обозначил четкие рамки для инвестиций в Беларуси, пишет БелТА.
— Основная цель данной программы — создание и развитие инфраструктуры страны: инженерной, социальной, производственной и оборонной, — заявил глава государства.
Президент акцентировал внимание на том, что направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами четко должны соответствовать реалиям времени. Кроме того, он заметил, что наряду со строительством больниц, школ, дорог не стоит забывать и о создании современных производств, объектов, благодаря которым белорусы будут спокойно жить под мирным небом.
Александр Лукашенко также указал на необходимость правильно расставлять приоритеты. К примеру, когда речь идет про строительство школ, детских садов, больниц, то это нужно делать в тех районах, где это действительно необходимо. В других районах, возможно, целесообразнее организовать подвоз детей:
— Мы начинаем в микрорайонах строить школы и детские сады. Я уже говорил: может, подвезти детишек в эти школы и детские сады.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее».
Также глава государства высказался о муштре в белорусской армии, сказав людям в погонах обойтись без лишних денег.
Тем временем президент обосновал непростой прогноз на 2025 год: «Будет сложно жить и работать».