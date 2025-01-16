Лукашенко обозначил четкие рамки для госинвестиций в Беларуси

Президент акцентировал внимание на том, что направленность программы, распределение ее средств между обозначенными сферами четко должны соответствовать реалиям времени. Кроме того, он заметил, что наряду со строительством больниц, школ, дорог не стоит забывать и о создании современных производств, объектов, благодаря которым белорусы будут спокойно жить под мирным небом.