Клинтон, Буш и Обама не придут на инаугурационный обед Трампа

По данным СМИ, Обама и Клинтон получили от Трампа приглашения на обед, но участвовать отказались. Также приглашение было отправлено на имя бывшей первой леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но она также не планирует посещать мероприятие. Представители Буша-младшего заявили, что не знают, получил ли он приглашение.