Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Самарканде принят экологический мастер-план, направленный на устойчивое развитие города. Решение о его утверждении принял Самаркандский областной Кенгаш народных депутатов, сообщает пресс-служба Минэкологии.
«Этот стратегический план призван улучшить экологическое управление, создать комфортную городскую среду и укрепить устойчивость региона к изменениям климата», — говорится в сообщении.
Документ разработали Минэкологии, Национальный центр по изменению климата и самаркандский хокимият.
Важным этапом разработки стало участие общественности.
«Результаты опроса показали, что 60% жителей Самарканда обеспокоены состоянием окружающей среды, среди них 37% назвали основной проблемой загрязнение воздуха, 13% — нехватку воды, а 8% — управление отходами. Наиболее приоритетными мерами горожане считают увеличение зеленых зон (23%) и улучшение управления отходами (22%)», — говорится в сообщении.
Доля зеленых насаждений в Самарканде составляет 21,4% на каждые 100 000 жителей. Мастер-план предусматривает создание новых парков, общественных садов и реализацию проектов по посадке засухоустойчивых деревьев.
Для улучшения качества воздуха планируется модернизация общественного транспорта, внедрение экологически чистых технологий и обновление промышленных объектов.
Ежегодно в городе образуется 219 000 тонн отходов, однако перерабатывается менее 1% от общего объема.
«В рамках мастер-плана будет создан новый экологический полигон и внедрена система раздельного сбора отходов», — говорится в сообщении.
Кроме того, потери воды в системе водоснабжения города составляют 24%. Для их сокращения планируется модернизация инфраструктуры, улучшение систем очистки воды и внедрение технологий повторного использования.
Утверждение Экологического мастер-плана является важным шагом к созданию экологически устойчивого города, отметили в пресс-службе, напомнив, что в сентябре 2024-го аналогичный мастер-план утвердили в Бухаре решением областного Кенгаша народных депутатов.