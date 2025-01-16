Утвержден экологический мастер-план Самарканда — какие изменения ждут город

«Результаты опроса показали, что 60% жителей Самарканда обеспокоены состоянием окружающей среды, среди них 37% назвали основной проблемой загрязнение воздуха, 13% — нехватку воды, а 8% — управление отходами. Наиболее приоритетными мерами горожане считают увеличение зеленых зон (23%) и улучшение управления отходами (22%)», — говорится в сообщении.