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Василий Голубев провел прием граждан в качестве сенатора

Сенатор от Заксобрания Ростовской области Василий Голубев провел первый прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

Источник: Коммерсантъ

К сенатору обратились жители Первомайского района Ростова с просьбой ускорить открытие детского сада на территории ЖК «Полет». Детское дошкольное образовательное учреждение пообещали открыть к 1 сентября 2025 года.

Также жители Ростовской области обратились по вопросу оснащения детского сада «Казачок» станицы Каргинской Боковского района. По словам Василия Голубева, весной текущего года будут закуплены мебель и специализированное оборудование для столовой, приобретены игры и игрушки, театральные костюмы, компьютеры и музыкальный центр.

«Приемы планирую проводить каждый месяц в дни региональной недели», — отметил сенатор.

Экс-губернатор региона Василий Голубев ушел в отставку досрочно и стал сенатором в Совете Федерации. Соответствующее решение приняли депутаты Законодательного собрания региона.