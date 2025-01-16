Василий Голубев провел прием граждан в качестве сенатора

Также жители Ростовской области обратились по вопросу оснащения детского сада «Казачок» станицы Каргинской Боковского района. По словам Василия Голубева, весной текущего года будут закуплены мебель и специализированное оборудование для столовой, приобретены игры и игрушки, театральные костюмы, компьютеры и музыкальный центр.