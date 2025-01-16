За пять лет город построил и передал учреждениям культуры 15 объектов

С октября 2019 года столичные учреждения культуры получили новые объекты недвижимости площадью почти 52,7 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительство различных объектов для размещения учреждений культуры является одним из направлений Адресной инвестиционной программы. Она позволяет возводить необходимые для городской инфраструктуры здания и сооружения. За пять лет культурные организации получили в оперативное управление 15 новых объектов общей площадью около 52,7 тысячи квадратных метров. Они переданы театрам, зоопарку и школам искусств», — рассказал Владимир Ефимов.
Так, на востоке столицы в ноябре 2019 года открылось здание детской музыкальной школы имени Ференца Листа площадью около 4,2 тысячи квадратных метров. На северо-западе города культурному центру «Строгино» передали в оперативное управление объект площадью почти шесть тысяч квадратных метров, на юго-востоке построили здание для детской школы искусств имени М. И. Глинки площадью 3,5 тысячи квадратных метров. В ТиНАО открылся новый культурный центр площадью почти 7,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, музею-заповеднику «Коломенское» передано техническое сооружение.
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман, больше всего объектов получили учреждения в Центральном административном округе — 10 общей площадью почти 31,7 тысячи квадратных метров. Например, для Московского зоопарка построили павильон «Ластоногие» площадью почти шесть тысяч квадратных метров, фонтан, новый вход со стороны станции метро «Баррикадная» и другие объекты. Театру «Уголок дедушки Дурова» в 2021 году было передано здание новой сцены площадью свыше четырех тысяч квадратных метров, выполненное в композиционной стилистике комплекса исторических строений учреждения.
Адресная инвестиционная программа определяет, какие социальные объекты будут построены за счет средств столицы. Она позволяет формировать сбалансированную городскую среду, задающую высокие стандарты жизни москвичей.
«Строительство новых объектов в сфере культуры помогает нам расширять площади наших учреждений, чтобы создавать больше возможностей для обучения и выступлений учащихся в ДШИ, а также посещения любимых москвичами и гостями города культурных объектов. Например, число посетителей зоопарка, в котором появились новые павильоны, за последние три года выросло в 2,8 раза и составило около 3,7 миллиона человек», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.
За последние пять лет были отремонтированы и построены два культурных центра и две детские школы искусств, обновлена инфраструктура зоопарка и ряда других объектов.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице обновили 63 объекта культуры, таких как библиотеки, школы искусств и театры.