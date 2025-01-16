За пять лет город построил и передал учреждениям культуры 15 объектов

Так, на востоке столицы в ноябре 2019 года открылось здание детской музыкальной школы имени Ференца Листа площадью около 4,2 тысячи квадратных метров. На северо-западе города культурному центру «Строгино» передали в оперативное управление объект площадью почти шесть тысяч квадратных метров, на юго-востоке построили здание для детской школы искусств имени М. И. Глинки площадью 3,5 тысячи квадратных метров. В ТиНАО открылся новый культурный центр площадью почти 7,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, музею-заповеднику «Коломенское» передано техническое сооружение.