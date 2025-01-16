В Минске заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы

В дальнейшем, продолжил он, завербованные белорусские экстремисты используются украинскими спецслужбами и их западными кураторами для создания схронов с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами в целях их дальнейшего использования при совершении террористических атак и диверсий на территории Белоруссии и России, а также непосредственно для их совершения. «При этом, как показывает практика, вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь. Для них наши люди — это расходный материал», — подчеркнул Вольфович.