В Минске заявили, что экстремисты планируют захватить приграничные районы

«По имеющимся данным, рассматривается возможность задействования указанных экстремистских формирований (находящихся за пределами Белоруссии — ред.) в вооруженной операции по захвату одного или нескольких приграничных районов Беларуси, провозглашению этой территории “свободной” и вводу туда западными странами некоего “миротворческого” контингента», — сказал Вольфович в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
Он отметил, что сегодня в рамках массированной антибелорусской кампании продолжается поддержка выехавшей из Белоруссии радикальной оппозиции и других подконтрольных деструктивных сил для реализации ими плана по силовому свержению действующей власти в Белоруссии.
«Ведется активная подготовка боевиков для так называемой “белорусской освободительной армии”. В Польше для руководства процессами обучения боевиков создан командно-координационный центр “Посполитое рушение”. Готовится “боевое крыло”. “На территории Украины, которая превратилась в некую серую зону и используется Западом для ведения прокси-войны с Россией и Беларусью, с привлечением специалистов украинских и западных спецслужб и спецподразделений осуществляется военно-диверсионная подготовка членов различных экстремистских формирований, состоящих из белорусских радикалов”, — добавил госсекретарь.
Он добавил, что «данные подразделения задействуются в боевых операциях ВСУ против российских войск, в которых белорусские экстремисты приобретают боевой опыт, правда, скорость их безвозвратной ликвидации постоянно возрастает». «С начала специальной военной операции в Украине все они установлены, в том числе с учетом уничтоженных», — сказал госсекретарь.
Кроме того, по его словам, «украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет “сочувствующих” белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий». «Сначала им предлагается осуществить фото- и видеосъемку мест дислокации подразделений вооруженных сил (Белоруссии — ред.) в приграничных с Украиной районах с последующей передачей им полученных материалов», — рассказал Вольфович.
В дальнейшем, продолжил он, завербованные белорусские экстремисты используются украинскими спецслужбами и их западными кураторами для создания схронов с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами в целях их дальнейшего использования при совершении террористических атак и диверсий на территории Белоруссии и России, а также непосредственно для их совершения. «При этом, как показывает практика, вопреки обещаниям, жизнь завербованных и членов их семей, обеспечение их безопасности спецслужбы Украины волнуют в последнюю очередь. Для них наши люди — это расходный материал», — подчеркнул Вольфович.