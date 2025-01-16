В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из России

«То, что произошло 1 января, стало настоящим историческим поворотным моментом, я думаю, для Европы и особенно для украинцев. Президент [Украины Владимир] Зеленский отметил, что 25 лет назад через Украину на европейские рынки проходило 130 млрд куб. м газа в год, сегодня эта цифра равна нулю. Россия потеряла свой традиционно самый важный энергетический рынок. И я убежден, что пути назад нет», — сказал Пайетт.