В Госдепе сочли, что Украина не возобновит транзит газа из России

«То, что произошло 1 января, стало настоящим историческим поворотным моментом, я думаю, для Европы и особенно для украинцев. Президент [Украины Владимир] Зеленский отметил, что 25 лет назад через Украину на европейские рынки проходило 130 млрд куб. м газа в год, сегодня эта цифра равна нулю. Россия потеряла свой традиционно самый важный энергетический рынок. И я убежден, что пути назад нет», — сказал Пайетт.
По словам дипломата, прекращение зависимости Европы от российских энергоносителей и рост американской отрасли сжиженного природного газа стали одними из важнейших изменений, произошедших в мировой энергетике за последние годы. Пайетт подчеркнул, что США «решительно поддерживают цель» Брюсселя к 2027 году отказаться от российских энергоносителей.
1 января истек контракт «Газпрома» на транзит газа в европейские страны через Украину, единственным маршрутом транзита остался путь через Турцию.
Bloomberg в начале месяца писал, что из-за холодов Европа этой зимой расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет: в 2024 году в это же время хранилища были заполнены на 86%, а сейчас — лишь на 70%.