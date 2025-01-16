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Совбез: с ТЯО и «Орешником» Беларусь сможет нанести ущерб любому агрессору

Беларусь благодаря «Искандеру», тактическому ядерному оружию и «Орешнику» будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Беларусь благодаря «Искандеру», тактическому ядерному оружию и «Орешнику» будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».