Совбез: с ТЯО и «Орешником» Беларусь сможет нанести ущерб любому агрессору

Беларусь благодаря «Искандеру», тактическому ядерному оружию и «Орешнику» будет иметь возможность нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору, об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».