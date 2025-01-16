В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу

Он также отметил, что в Белоруссии обеспечена реализация конституции и избирательного законодательства, свободы слова. «Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране», — отметил он.