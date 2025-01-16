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В Минске заявили, что не позволят превратить выборы президента в шоу

СБ Белоруссии заявил, что не позволит превратить выборы в комедийное шоу.

Источник: Reuters

МИНСК, 16 янв — РИА Новости. Белоруссия не позволит превратить выборы президента в комедийное шоу, как в США, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович в интервью госизданию «СБ. Беларусь сегодня».

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января.

«…Мы не позволим превратить их (выборы главы государства — ред.) в комедийное шоу, как в США и других европейских странах», — сказал Вольфович.

Он также отметил, что в Белоруссии обеспечена реализация конституции и избирательного законодательства, свободы слова. «Пожалуй, соглашусь с зарубежными оппонентами: Беларусь — не демократичная страна в том понимании демократии, которое они в нее вкладывают. Мы не хотим той демократии, которая есть на Западе. Она не гарантирует безопасность народу. Мы всегда серьезно относимся ко всем мероприятиям, проходящим в стране», — отметил он.