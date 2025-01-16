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По поручению Юрия Слюсаря в Новочеркасске понизили стоимость проезда

По поручению врио губернатора Юрия Слюсаря в Новочеркасске отменили повышение стоимости проезда на маршруте № 340 и № 325.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова в своем Telegram-канале.

С 15 января стоимость проезда по маршрутам № 340 и № 325 снова 40 ₽ вместо 50 ₽

«Повышение тарифа объяснялось ростом расходов на топливо, запчасти, индексацию зарплат. Однако, нам удалось выйти на компромисс», — написала Алена Беликова.

Маршруты проходят по территории Новочеркасска и Октябрьского района и являются межмуниципальными. В таком случае перевозчик может самостоятельно регулировать стоимость проезда, основываясь на собственных затратах.