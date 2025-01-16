По поручению Юрия Слюсаря в Новочеркасске понизили стоимость проезда

Об этом сообщает заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алёна Беликова в своем Telegram-канале.
С 15 января стоимость проезда по маршрутам № 340 и № 325 снова 40 ₽ вместо 50 ₽
«Повышение тарифа объяснялось ростом расходов на топливо, запчасти, индексацию зарплат. Однако, нам удалось выйти на компромисс», — написала Алена Беликова.
Маршруты проходят по территории Новочеркасска и Октябрьского района и являются межмуниципальными. В таком случае перевозчик может самостоятельно регулировать стоимость проезда, основываясь на собственных затратах.