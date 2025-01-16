WP рассказала о планах Трампа «спасти» TikTok

Трамп во время своего первого срока на посту президента настаивал на продаже или запрете соцсети в США, но его позиция смягчилась после того, как та сыграла заметную роль в его кампании по возвращению в Белый дом, отмечает издание. Его аккаунт насчитывает более 14 млн подписчиков. «Я питаю теплые чувства к TikTok», — говорил республиканец в прошлом месяце.