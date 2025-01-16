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«Прискорбная ошибка». В США сделали неожиданное заявление о Путине

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден допустил прискорбную ошибку, не договорившись с российским лидером Владимиром Путиным до начала боевых действий на Украине, пишет American Conservative.

Источник: © РИА Новости

«В качестве президента Байден хуже всего показал себя в Европе, где его самыми прискорбными ошибками были продвижение членства НАТО для Грузии и Украины, а также отказ от переговоров с Владимиром Путиным до боевых действий», — указал обозреватель, подводя итоги президентского срока американского лидера.

В четверг американский лидер обратился к своим согражданам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию. Выступление Байдена заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Говоря о международной повестке, политик упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.

Полномочия Байдена истекают на этой неделе: 20 января состоится инаугурация Трампа, он станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократов.

Путин Владимир
Байден Джо