«Прискорбная ошибка». В США сделали неожиданное заявление о Путине

В четверг американский лидер обратился к своим согражданам с короткой прощальной речью, в которой перечислил свои заслуги на посту главы государства, при этом он ни разу не упомянул Россию. Выступление Байдена заняло порядка 15 минут. В своей речи он не прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Говоря о международной повестке, политик упомянул укрепление НАТО, поддержку Киева, конкуренцию с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке.