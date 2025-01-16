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Елена Дегтярева назначена главой Алексиковского сельского поселения

Новое назначение в Новониколаевском районе Волгоградской области: главой Алексиковского сельского поселения стала 41-летняя Елена Дегтярева. До этого она работала в администрации районного центра.

С назначением Дегтяреву поздравил глава администрации Новониколаевского района Сергей Парамонов.

«За вашими плечами успешный опыт работы в сфере муниципального управления, — написал он в своем телеграм-канале. — Убежден, что профессионализм, компетентность, организаторский талант и энергия будут и в дальнейшем помогать вам эффективно решать социально-экономические задачи поселения и района».

Елена Дегтярева закончила Волгоградский институт бизнеса, трудовую биографию начинала с работы в Алексиковском ЖКХ, позже его возглавила. В должности заместителя главы Алексиковского сельского поселения работала 6 лет, после чего ее перевели в Новониколаевскую администрацию на должность консультанта в один из отделов. Теперь Дегтярева возвращается в Алексиковское сельское поселение в статусе главы.