Елена Дегтярева назначена главой Алексиковского сельского поселения

Елена Дегтярева закончила Волгоградский институт бизнеса, трудовую биографию начинала с работы в Алексиковском ЖКХ, позже его возглавила. В должности заместителя главы Алексиковского сельского поселения работала 6 лет, после чего ее перевели в Новониколаевскую администрацию на должность консультанта в один из отделов. Теперь Дегтярева возвращается в Алексиковское сельское поселение в статусе главы.