Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приднестровье просит ОБСЕ проследить за выполнением Кишиневом своих обещаний по газу

Вадим красносельский на встрече с Келли Кайдерлинг попросил ОБСЕ проследить за тем, чтобы Кишинев не препятствовал возобновлению поставок газа в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к главе миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг с просьбой проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье.

Об этом шла речь на встрече Красносельского и Кайдерлинг в среду, после того как приднестровский лидер сообщил о грядущем возобновлении поставок и о том, что они будут носить гуманитарный характер. Красносельский рассказал о состоявшемся визите в Москву и проведенных там консультациях, а также напомнил о заверениях президента Молдовы Майи Санду в том, что Кишинев не будет препятствовать этому процессу.

Напомним, Санду публично заявила об этом в ходе брифинга в понедельник. Аналогичная информация была озвучена ранее действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен, которая посетила Молдову 9 января.

«Я хочу попросить вас, чтобы вы своим действием помогли доставке газа в Приднестровье. Это важно, потому что не все будет так просто. Заявления заявлениями, а физически газ будет заходить сложно, потому что на сегодня я вижу некие противодействия этому процессу», — заявил Красносельский.

В среду после того как стало известно о результатах визита лидера Приднестровья в Москву, премьер-министр Дорин Речан заявил, что возобновление поставок газа в регион — это провокация и «план Кремля по дестабилизации всей Молдовы».

«Все, что на данный момент требуется от молдавской стороны, — не создавать препятствий возобновлению гуманитарных поставок российского газа в Приднестровье», — заявил Красносельский на встрече с главой миссии ОБЕ в Молдове.

Режим ЧС в энергетике был введен в Приднестровье 11 декабря сроком на 30 дней. В настоящее время он продлен до 8 февраля.