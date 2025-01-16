Приднестровье просит ОБСЕ проследить за выполнением Кишиневом своих обещаний по газу

ТИРАСПОЛЬ, 16 янв — Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский обратился к главе миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кайдерлинг с просьбой проследить за тем, чтобы Кишинев исполнил свое обещание не препятствовать возобновлению поставок российского газа в Приднестровье.
Об этом шла речь на встрече Красносельского и Кайдерлинг в среду, после того как приднестровский лидер сообщил о грядущем возобновлении поставок и о том, что они будут носить гуманитарный характер. Красносельский рассказал о состоявшемся визите в Москву и проведенных там консультациях, а также напомнил о заверениях президента Молдовы Майи Санду в том, что Кишинев не будет препятствовать этому процессу.
Напомним, Санду публично заявила об этом в ходе брифинга в понедельник. Аналогичная информация была озвучена ранее действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен, которая посетила Молдову 9 января.
«Я хочу попросить вас, чтобы вы своим действием помогли доставке газа в Приднестровье. Это важно, потому что не все будет так просто. Заявления заявлениями, а физически газ будет заходить сложно, потому что на сегодня я вижу некие противодействия этому процессу», — заявил Красносельский.
В среду после того как стало известно о результатах визита лидера Приднестровья в Москву, премьер-министр Дорин Речан заявил, что возобновление поставок газа в регион — это провокация и «план Кремля по дестабилизации всей Молдовы».
«Все, что на данный момент требуется от молдавской стороны, — не создавать препятствий возобновлению гуманитарных поставок российского газа в Приднестровье», — заявил Красносельский на встрече с главой миссии ОБЕ в Молдове.
Режим ЧС в энергетике был введен в Приднестровье 11 декабря сроком на 30 дней. В настоящее время он продлен до 8 февраля.