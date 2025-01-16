Приднестровье просит ОБСЕ проследить за выполнением Кишиневом своих обещаний по газу

Об этом шла речь на встрече Красносельского и Кайдерлинг в среду, после того как приднестровский лидер сообщил о грядущем возобновлении поставок и о том, что они будут носить гуманитарный характер. Красносельский рассказал о состоявшемся визите в Москву и проведенных там консультациях, а также напомнил о заверениях президента Молдовы Майи Санду в том, что Кишинев не будет препятствовать этому процессу.