Лукашенко проинспектирует выполнение поручений по развитию бывших площадей мотовелозавода

О том, как развивать незадействованные площади, где еще с советских времен располагался мотовелозавод, речь шла и в марте 2021 года. Во времена СССР это было большое предприятие, которое работало на весь союз и не только, производя на месте всю гамму комплектующих. С учетом нынешних реалий большинство площадей оказалось невостребованным, и нужно было что-то с ними делать. Президенту даже предлагали зачистить площадку и построить там жилье. Место действительно привлекательное — недалеко от центра столицы.