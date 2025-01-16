Совбез: спецслужбы Украины пытаются вербовать белорусов через интернет

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать через интернет «сочувствующих» белорусских граждан, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.
Он напомнил, что в 2024-м были задержания агентов украинских спецслужб. Кроме того, правоохранители выявили и пресекли деятельность активистов белорусской ячейки украинского анархистского движения «Народная освободительная армия», которые готовили теракты в зданиях УВД и прокуратуры одного из крупных райцентров республики.
«Украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет “сочувствующих” белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий», — сказал Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».
Госсекретарь Совбеза пояснил, что сначала им предлагают снять места дислокации белорусских военных в приграничных с Украиной районах и передать отснятые материалы.
Далее завербованных экстремистов спецслужбы Украины используют, чтобы создать схроны с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами, взрывчаткой, чтобы использовать при терактах и диверсий в Беларуси и России.
При этом украинские спецслужбы Украины «в последнюю очередь волнуются о жизни завербованных и членах их семей».
«Для них наши люди — это расходный материал», — подчеркнул Вольфович.