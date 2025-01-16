Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совбез: спецслужбы Украины пытаются вербовать белорусов через интернет

Госсекретарь Совбеза Беларуси призвал не вестись на обещания вербовщиков и не совершать ошибки, которые могут поломать жизнь.

Источник: БЕЛТА

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Украинские спецслужбы активно пытаются вербовать через интернет «сочувствующих» белорусских граждан, заявил госсекретарь Совбеза республики Александр Вольфович.

Он напомнил, что в 2024-м были задержания агентов украинских спецслужб. Кроме того, правоохранители выявили и пресекли деятельность активистов белорусской ячейки украинского анархистского движения «Народная освободительная армия», которые готовили теракты в зданиях УВД и прокуратуры одного из крупных райцентров республики.

«Украинскими спецслужбами проводится активная работа по дистанционной вербовке через интернет “сочувствующих” белорусских граждан с целью их склонения к оказанию содействия в сборе и предоставлении интересующей информации, а также совершению активных противоправных действий», — сказал Вольфович в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

Госсекретарь Совбеза пояснил, что сначала им предлагают снять места дислокации белорусских военных в приграничных с Украиной районах и передать отснятые материалы.

Далее завербованных экстремистов спецслужбы Украины используют, чтобы создать схроны с оружием и боеприпасами, взрывными устройствами, взрывчаткой, чтобы использовать при терактах и диверсий в Беларуси и России.

При этом украинские спецслужбы Украины «в последнюю очередь волнуются о жизни завербованных и членах их семей».

«Для них наши люди — это расходный материал», — подчеркнул Вольфович.

Интернет