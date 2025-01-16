Совбез: спецслужбы Украины пытаются вербовать белорусов через интернет

Он напомнил, что в 2024-м были задержания агентов украинских спецслужб. Кроме того, правоохранители выявили и пресекли деятельность активистов белорусской ячейки украинского анархистского движения «Народная освободительная армия», которые готовили теракты в зданиях УВД и прокуратуры одного из крупных райцентров республики.