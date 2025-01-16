Радий Хабиров анонсировал увеличение производства индейки в Башкирии.

«Крупнейший производитель индейки в стране — мелеузовское предприятие “Союзпромптица” продолжает развиваться, — подчеркнул Глава Башкирии. — Недавно здесь ввели в эксплуатацию очередной корпус. Это часть масштабного инвестпроекта, который рассчитан на несколько лет. Он предусматривает поэтапное расширение мощностей, благодаря которому производство мяса индейки вырастет на 10%. Один из проектов, который реализуется в рамках этой большой работы, в ноябре прошлого года мы рассмотрели на “Инвестчасе”».