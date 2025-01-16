Радий Хабиров анонсировал увеличение производства индейки в Башкирии.

Производство мяса индейки в Башкирии увеличится на 10 процентов, благодаря реализации в Мелеузе инвестиционного проекта компании «Союзпромптица». Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель региона Радий Хабиров.
«Крупнейший производитель индейки в стране — мелеузовское предприятие “Союзпромптица” продолжает развиваться, — подчеркнул Глава Башкирии. — Недавно здесь ввели в эксплуатацию очередной корпус. Это часть масштабного инвестпроекта, который рассчитан на несколько лет. Он предусматривает поэтапное расширение мощностей, благодаря которому производство мяса индейки вырастет на 10%. Один из проектов, который реализуется в рамках этой большой работы, в ноябре прошлого года мы рассмотрели на “Инвестчасе”».
Работа этого важного для экономики республики предприятия возобновилась в 2019 году после двухлетнего простоя. Благодаря новому инвестору, производство получило вторую жизнь.
«Наша индейка снова появилась на прилавках и даже регулярно “улетает” на экспорт. Уже в этом году “Союзпромптица” планирует увеличить производство минимум на 3,5 тысячи тонн мяса птицы в год — до 40 тысяч тонн. Это весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности», — заключил Радий Хабиров.
Как сообщал Башинформ, в конце прошлого года мелеузовское предприятие экспортировало 27 тонн замороженных полуфабрикатов из мяса индейки в Гвинею. Ранее это же предприятие из Башкирии экспортировало свою индейку в Азербайджан, а также в Конго и Бенин.
Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70 процентов по сравнению с 2020 годом, сообщал Башинформ.