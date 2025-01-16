В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран

ТАШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. В Евразийском экономическом союзе на пять лет введут пошлины на алюминиевые колесные диски из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии, сообщает пресс-служба ЕЭК.
«Мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Срок ее действия составит пять лет. Пошлина установлена в размерах 9,38−42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства», — говорится в сообщении.
Мера принята для защиты внутреннего производства в ЕАЭС, поскольку по результатам расследования установлено наличие демпингового импорта товара, происходящего из этих четырех стран, и материального ущерба отрасли экономики Союза.
«Ценовая политика производителей литых алюминиевых колесных дисков из демпингующих стран привела к тому, что наши собственные компании в условиях потери доли на внутреннем рынке не смогли увеличить цену реализации товара соразмерно росту его себестоимости. В результате их продажи стали убыточными, а рентабельность производства — отрицательной», — пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
На алюминиевые литые диски из КНР антидемпинговые пошлины в странах ЕАЭС действуют с 2019-го. В конце 2024-го их срок продлили до 2029-го.