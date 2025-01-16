В ЕАЭС введут пошлины на колесные диски из четырех стран

«Мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром от 13 до 20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Срок ее действия составит пять лет. Пошлина установлена в размерах 9,38−42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства», — говорится в сообщении.