Первый замглавы Перми меняет место работы

Ольга Андрианова считается одним из ключевых членов команды губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Она работает первым заместителем главы Перми по развитию территории и земельно-имущественным отношениям с конца августа 2023 года. Ранее госпожа Андрианова работала в УФАС России по Пермскому краю, занимала должность первого замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, начальником краевой инспекции по охране культурного наследия.