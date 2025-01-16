Вячеслав Федорищев провел заседание общественного движения «Чистый спорт»

«Еще летом спортсмены региона в общении с губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым вынесли на обсуждение идею создания движения “Чистый спорт”. После того, как губернатор опубликовал сообщение об этом, нам стали поступать письма, где люди рассказали о фактах нарушений, с которыми они сталкивались как спортсмены или как родители спортсменов. Поэтому было принято решение о создании регионального общественного движения, в уставе которого отражены те цели, которые, по нашему мнению, соответствуют наименованию “Чистый спорт”. Это вопросы сохранения традиций, повышения здоровой конкуренции, борьба с неспортивными подходами. Спортсмены Самарской области выступят лицом этого движения и будут помогать в продвижении идей чистого спорта», — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.