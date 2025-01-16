На суде по делу Лапшина допросили бывшего первого замминистра финансов Красноярского края

Она рассказала о порядке софинансирования и предоставления иного межбюджетного трансферта в рамках разработки ПСД метро Красноярска. Также Ольга Собещанская пояснила о последствиях исполнения либо неисполнения обязательств со стороны Красноярского края перед распорядителем федеральных бюджетных средств. Помимо этого, она дала положительную характеристику Лапшину как руководителю.