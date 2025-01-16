На суде по делу Лапшина допросили бывшего первого замминистра финансов Красноярского края

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и экс-руководителя КГКУ «КТУ» Константина Мандрова.
На заседании допросили министра финансов Самарской области Ольгу Собещанскую, которая в 2019 году была первым замминистра финансов Красноярского края, сообщили в прокуратуре. Она является свидетелем защиты.
Она рассказала о порядке софинансирования и предоставления иного межбюджетного трансферта в рамках разработки ПСД метро Красноярска. Также Ольга Собещанская пояснила о последствиях исполнения либо неисполнения обязательств со стороны Красноярского края перед распорядителем федеральных бюджетных средств. Помимо этого, она дала положительную характеристику Лапшину как руководителю.
Следующее судебное заседание состоится 27 января. Планируется допросить, разрешить ходатайства.