Лукашенко: локализация для Беларуси — это важнейший вопрос, а не просто имиджевый проект

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локализация для Беларуси — это важнейший вопрос, а не просто имиджевый проект. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения Минского городского технопарка, передает корреспондент БЕЛТА.
Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев доложил главе государства о реконструкции площадки технопарка, а также о перспективах развития расположенного на этой территории ООО «МотоВелоЗавод». Александр Лукашенко поинтересовался, какие проблемы еще не решены, что настораживает. Как проинформировал Президента председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов, развитие территории идет по плану, остаются вопросы с локализацией производства мото- и велотехники.
Лукашенко о Минском городском технопарке: это великое дело, такие центры надо создавать.
«Велосипед и мотоцикл — это будущее». Лукашенко оценил новые модели минского мотовелозавода Лукашенко: за следующую пятилетку в Минске появится не менее пяти новых технопарков.
«Локализация для нас — важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Мы тракторы делали в советские годы, автомобили (МАЗы), велосипеды, мотоциклы — да, имидж. Но в чем суть этой проблемы. Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить, надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли, и в этом плане и “МотоВелоЗавод” в этот список попал. Нам надо развивать то, что мы умеем делать и что уже сделано. И мы знаем, как это сделать», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Он отметил, что в Беларуси могут сделать все что угодно, даже космическую ракету, но все упирается во время и деньги. Да и большой вопрос, нужны ли стране космические ракеты.
«А это все надо: и автомобили, и тракторы, и велосипеды, и мотоциклы. Поэтому мы шли от земли и развивали те школы, которые у нас были. Компетенции у нас были серьезные, вот мы их и развивали», — обратил внимание Президент.
Несколько лет назад глава государства поручил осуществить реновацию производственной площадки бывшего завода «Мотовело». Для этого столичные власти передали земельный участок общей площадью 27,6 га Минскому городскому технопарку. Износ зданий и инженерных сетей составлял от 40% до 100%. На тот момент на площадке размещалось 118 арендаторов, из них производством занимались 30 компаний, а большая часть территории была занята предприятиями из сферы услуг, оптовой и розничной торговли.
Александр Лукашенко напомнил, что изначально ему предлагали отдать всю эту площадку под строительство жилья. Однако он настоял на том, чтобы здесь было организовано производство, причем чистое. «Это центр Минска, мы не можем здесь иметь какое-то правильное производство, которое загадит Минск. Но и чтобы не получилось так, что, отказавшись от строительства жилья, мы тут построили “жилье наизнанку” — какие-то офисы, — подчеркнул Президент. — Все должно быть заточено под производство».
С начала реализации инвестиционного проекта в 2021 году на него выделили почти Br265 млн из средств инновационного фонда Мингорисполкома и городского бюджета. Общие же затраты оцениваются в Br370 млн. После полного завершения работ здесь планируется разместить 140 предприятий, в том числе 40 резидентов технопарка, с годовым объемом производства около Br300 млн.
Реконструкция идет активными темпами, и финансирование еще не завершено, однако объем выпуска продукции резидентов технопарка на Br1 инвестиций уже составил Br1,16. Полная окупаемость затрат на реконструкцию ожидается в 2031 году.
Лукашенко на «МотоВелоЗаводе» подарили мотоцикл марки «Минск».
Столичные власти рассчитывают, что обновленная площадка Минского городского технопарка не только станет центром притяжения инновационного бизнеса, но и гармонично впишется в городскую инфраструктуру. -0-
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