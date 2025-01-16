Лукашенко: локализация для Беларуси — это важнейший вопрос, а не просто имиджевый проект

«Локализация для нас — важнейший вопрос. Это не просто имиджевый проект. Мы тракторы делали в советские годы, автомобили (МАЗы), велосипеды, мотоциклы — да, имидж. Но в чем суть этой проблемы. Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить, надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли, и в этом плане и “МотоВелоЗавод” в этот список попал. Нам надо развивать то, что мы умеем делать и что уже сделано. И мы знаем, как это сделать», — подчеркнул Александр Лукашенко.