Дмитрий Демешин: Хабаровский край получит на новые нацпроекты свыше 15 млрд рублей

В Хабаровский край будет направлено более 15 миллиардов рублей для решения наиболее важных проблем, которые беспокоят жителей региона. Эти средства будут использованы для реализации новых национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на официальный Телеграм-канал главы нашего субъекта Федерации.
Благодаря новым нацпроектам в крае появятся новые школы, детские сады, больницы и поликлиники. Также будут развиваться спорт, культура, промышленность и туризм. Кроме того, будут модернизированы дороги и расселено аварийное жильё. Об этом шла речь на встрече Дмитрия Демешина во время рабочей поездки в Москву с генеральным директором АНО «Национальные приоритеты» Софией Малявиной.
— Наш президент подчёркивает, что именно мнение граждан имеет ключевое значение в реализации нацпроектов. Крайне важно, чтобы жители края знали о возможностях, которые открываются перед ними благодаря нацпроектам. Поможет в этой работе АНО «Национальные приоритеты». С её генеральным директором Софией Малявиной договорились об информационном взаимодействии. Мы видим запрос на дальнейшее улучшение качества жизни, желание жителей Хабаровского края быть причастными к принятию решений, влияющих на это, — и «Национальные приоритеты» станут нашим верным соратником в этих процессах, — отметил Дмитрий Демешин.
В результате выполнения первого пакета национальных проектов в Хабаровском крае за шесть лет было построено восемь детских садов, шесть спортивных объектов, семнадцать медицинских учреждений, тринадцать многоквартирных жилых домов. Также было создано более двухсот центров «Точка роста», проведено капитальное обновление двадцати объектов культуры, оснащено четырнадцать модельных библиотек. Более шестисот шестидесяти общественных пространств были благоустроены, а свыше восьмисот километров автомобильных дорог отремонтированы. Это лишь часть результатов работы.
В 2025 году Хабаровский край включился в реализацию 12 новых национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодёжь и дети», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Беспилотные авиационные системы», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Экономика данных и цифровая трансформация» и «Международная кооперация и экспорт». Для каждого проекта были созданы региональные программы, которые призваны помочь в решении наиболее острых вопросов и проблем жителей Хабаровского края.