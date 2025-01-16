Дмитрий Демешин: Хабаровский край получит на новые нацпроекты свыше 15 млрд рублей

— Наш президент подчёркивает, что именно мнение граждан имеет ключевое значение в реализации нацпроектов. Крайне важно, чтобы жители края знали о возможностях, которые открываются перед ними благодаря нацпроектам. Поможет в этой работе АНО «Национальные приоритеты». С её генеральным директором Софией Малявиной договорились об информационном взаимодействии. Мы видим запрос на дальнейшее улучшение качества жизни, желание жителей Хабаровского края быть причастными к принятию решений, влияющих на это, — и «Национальные приоритеты» станут нашим верным соратником в этих процессах, — отметил Дмитрий Демешин.